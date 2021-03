Rai 3, ‘Geo’ a Reggio Calabria: visita esclusiva al Museo Archeologico e ai Bronzi di Riace [INFO e DETTAGLI]

11 Marzo 2021 16:15

‘Geo’, la storica trasmissione di Rai 3 sbarca a Reggio Calabria per una visita esclusiva al Museo Archeologico e ai Bronzi di Riace

Oggi gli spettatori di Rai 3 faranno una visita, seppur soltanto attraverso gli schermi delle proprie tv, alla città di Reggio Calabria. Lo storico programma culturale che tiene compagnia al pubblico del terzo canale Rai ogni pomeriggio, farà un tour del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con un focus particolare sui Bronzi di Riace. A guidarli ci sarà una figura professionale di grande spessore, il direttore del Museo, Carmelo Melacrino. Nella pagina Facebook di ‘Geo‘ si legge un caloroso invito ai telespettatori: “I Bronzi di Riace. Due statue-simbolo, il trionfo della bellezza del corpo. E tanta bellezza oggi pomeriggio vi porteremo ad ammirarla da vicino. Solo per il pubblico di “Geo”, una visita in esclusiva accompagnati dal Direttore del Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria“. Il programma andrà in onda nel pomeriggio odierno, giovedì 11 marzo, dalle ore 17:00 alle ore 18:55.