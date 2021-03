Reggio Calabria protagonista su Rai 3: a ‘Geo’ risplende la bellezza dei Bronzi di Riace!

11 Marzo 2021 18:38

La città di Reggio Calabria protagonista su Rai 3: la trasmissione ‘Geo’ fa tappa al Museo Archeologico e racconta la bellezza dei Bronzi di Riace

In un momento non di certo semplice per l’arte italiana, Reggio Calabria ottiene uno spot importante nel pomeriggio della Rai. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha infatti ospitato le telecamere di ‘Geo’, storica trasmissione culturale dei pomeriggi di Rai 3 che racconta arte, cultura e tradizioni italiane. A fare gli onori di casa il direttore del museo, Carmelo Melacrino, che in una piacevole chiacchierata con la conduttrice Sveva Sagramola ha raccontato la storia degli splendidi Bronzi di Riace.

Mentre le telecamere indugiavano sulle possenti figure dei due Bronzi, il direttore Melacrino ha raccontato del ritrovamente delle due statue da parte di un sub nelle acque di Riace, del mistero sulle loro origini e sull’artista al quale assegnare la paternità delle due opere. “Sono guerrieri o dei?“, ha chiesto con curiosità la conduttrice. Una domanda alla quale gli storici non sono stati capaci di dare risposta. Si sa per certo che, vista la mancanza di una lancia e uno scudo ad ornare le braccia, oltre che di un elmo come copricapo, si trattava di due figure indomite e battagliere, come quelle narrate nei miti dell’antica Grecia. Il direttore Melacrino ha poi spiegato come il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria non ospiti solo i due famosi Bronzi, ma anche la Testa del Filosofo e tante altre opere divise su 4 livelli di esposizioni permanenti che racconta la storia della Calabria dalla Preistoria alla tarda età romana.