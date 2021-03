La Raffaele Lamezia Pallavolo continua la sua marcia: battuta anche Costa Dolci Papiro CT

9 Marzo 2021 17:37

La Raffaele Lamezia Pallavolo non si ferma più: settima vittoria consecutiva, battuta anche Costa Dolci Papiro CT

Settima vittoria consecutiva in campionato per la Raffaele Lamezia Pallavolo che regola in tre set la Costa Dolci Papiro CT. Nulla da fare per la squadra catanese, giunta al Palasparti con le migliori intenzioni ma che ha dovuto soccombere ai ripetuti attacchi della capolista. Equilibrata la fase iniziale del primo set, dove la Costa Dolci gioca una buona pallavolo, dando del filo da torcere ai padroni di casa. L’esperienza dei gialloblu, unita anche ad un ottima fase in battuta, permette però alla Raffaele di prendere il largo a metà set e conquistare il gioco per 25-18. Secondo e terzo set gestiti in maniera impeccabile dalla corazzata lametina, impreziosita proprio da questo match dal nuovo acquisto Costantino Garofalo, schiacciatore che aumenta il già alto livello qualitativo del roster gialloblu. La Raffaele Lamezia nel prossimo turno sarà di scena a Catania, dove sabato 13 marzo affronterà la RoomyLube.

RAFFAELE LAMEZIA – PAPIRO FIUMEFREDDO CT 3-0 (25-18, 25-14, 25-13)

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Davoli (L), Leone, Citriniti, Rizzo, Porfida, Palmeri, Graziano, Butera, Strangis, Mancuso, Chirumbolo, Garofalo, Paradiso. All. Torchia

PAPIRO FIUMEFREDDO CT: Ristani, Di Franco, Monforte (L2), Fichera, Biondo, Lombardo A., Zammataro, Leonardi, Testa, Nucifora, Patti, Casella, Lombardo S. (L), Lombardo D., Buremi. All. Frinzi Russo

Ufficio Stampa Raffaele Lamezia Pallavolo