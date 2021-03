Quaresima digitale, oggi Mons. Morosini incontra il personale del Gom di Reggio Calabria

10 Marzo 2021 16:46

Reggio Calabria: stasera, dalle 21, sulla pagina facebook della diocesi, si terrà l’incontro online con la Cappellania del Riuniti

Quaresima digitale, proseguono gli appuntamenti di catechesi telematica di monsignor Giuseppe Fiorini Morosini. Stasera, dalle 21, sulla pagina facebook della diocesi di Reggio Calabria – Bova (https://www.facebook.com/reggiobova/videos), si terrà l’incontro online con il personale medico, sanitario e amministrativo del Gom (Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria) nonché coi volontari che prestano il proprio servizio pastorale presso la Cappellania del medesimo ospedale, guidata da don Stefano Iacopino. Mercoledì scorso, l’arcivescovo ha incontrato quattro catechiste, e una coppia che si occupa anche di catechesi, che svolgono il loro servizio in altrettante parrocchie del territorio.

Tutti loro svolgono un servizio pastorale importante, soprattutto in questo periodo di pandemia, per cui giunge il ringraziamento da parte di monsignor Morosini: “Gesù deve essere il centro della nostra vita – ha spiegato il presule durante la diretta streaming seguitissima dai canali social ufficiali della diocesi reggina – Nella sua parola, pone il mistero della sua morte e resurrezione come chiave interpretativa della nostra vita”. Ricordiamo che tutti i mercoledì di Quaresima, l’arcivescovo sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi (https://www.facebook.com/reggiobova/videos). Un modo innovativo di intrecciare catechesi e strumenti digitali: in particolare, Morosini inviterà una rappresentanza dei fedeli diocesani all’interno di “stanze digitali” (Facebook Rooms). Questi spazi, come detto, saranno animate da varie realtà pastorali diocesane. I prossimi appuntamenti in agenda prevedono: il 17 marzo l’Ufficio di Pastorale giovanile; il 24 marzo il Seminario arcivescovile. Concluderà, il 31 marzo, la Caritas diocesana.