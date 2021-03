Quaresima digitale a Reggio Calabria, oggi l’ultimo incontro con la Caritas

31 Marzo 2021 16:00

Stasera, alle 21, si conclude il ciclo di meditazioni che monsignor Fiorini Morosini ha condiviso coi fedeli dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova

Ultimo appuntamento con la catechesi online di monsignor Giuseppe Fiorini Morosini che stasera, 31 marzo dalle 21, sarà in diretta streaming sulla fanpage Facebook della diocesi (https://www.facebook.com/reggiobova/videos). All’interno delle “stanze virtuali” di Facebook, ci saranno gli operatori e la direzione della Caritas diocesana di Reggio Calabria. Con loro, monsignor Morosini rifletterà su un brano dell’evangelista Marco sull’episodio del “sepolcro vuoto”. Si conclude, quindi, il ciclo di meditazioni che monsignor Fiorini Morosini ha condiviso coi fedeli dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova. In queste settimane, infatti, l’amministratore apostolico ha incontrato tante realtà operanti nei diversi ambiti pastorali della Chiesa locale per meditare insieme a loro lungo il cammino verso la Pasqua di Resurrezione.