PSG-Nantes, paura per Di Maria: sostituito nel secondo tempo, la sua famiglia è stata sequestrata dai ladri!

15 Marzo 2021 12:21

PSG-Nantes, paura per Angel Di Maria: il calciatore costretto al cambio, la sua famiglia è stata sequestrata da alcuni malviventi

Incredibile quanto successo durante la partita fra PSG e Nantes e no, non stiamo parlando della sconfitta della corazzata parigina. Nel secondo tempo, Angel Di Maria è stato costretto al cambio nonostante fosse uno dei calciatori che stava giocando meglio in quel momento. Il motivo non aveva nulla a che fare con la partita. Leonardo, dirigente del club capitolino, ha imposto la sostituzione al tecnico Pochettino che ha eseguito il cambio facendo entrare al 62′ Leandro Paredes. A Di Maria è stata data la notizia che la sua famiglia (moglie e filgie) era stata sequestrata da una banda di malviventi, usando anche metodi violenti, a scopo di rapinare l’abitazione del famoso calciatore. Un episodio simile è capitato anche nella casa del padre di Marquinhos, altro calciatore del PSG. Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine.