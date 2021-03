Programma Sanremo 2021, ecco la serata finale: cantanti in gara, ospiti e un forfait importante

6 Marzo 2021 11:51

Programma Sanremo 2021, pronti per la serata finale? Ecco i cantanti in gara e gli ospiti presenti nell’ultima serata del Festival

Tutto pronto per l’ultima serata di Sanremo 2021, quella in cui verrà assegnata la vittoria finale della 71ª edizione del Festival della Canzone italiana. Cresce l’attesa in vista dell’ultima esibizione dei 26 big che proveranno a ribaltare la classifica venuta fuori dalla puntata di ieri sera. Come sempre saranno tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palco dell’Ariston in compagnia del direttore artistico Amadeus e della sua spalla Rosario Fiorello.

Programma Sanremo 2021, la serata finale: gli ospiti

Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco dell’Ariston. Ornella Vanoni si esibirà insieme a Francesco Gabbani nel loro ultimosingolo. Presenti Tecla Insolia, Serena Rossi e Giovanna Botteri. Confermati i soliti Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic che non sarà l’unico sportivo presente: previsti anche Alberto Tomba e Federica Pellegrini. Saliranno sul palco anche Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi, Umberto Tozzi e Dardust. Non ci sarà invece Simona Ventura che nei giorni scorsi è stata fermata dal Coronavirus.



Programma Sanremo 2021, la serata finale: i big in gara

Dopo la finale della categoria nuove proposte andata in scena ieri, oggi verrà assegnata la vittoria nella categoria big. Tutti i 26 cantanti si esibiranno in gara e le loro performance verranno poi valutate da Giuria Demoscopica, della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web e del pubblico tramite Televoto che assegneranno le prime 3 posizioni. Questa sera verrà assegnato anche il premio della Critica. Di seguito i 26 big in ordine alfabetico.