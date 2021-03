La prof. Valentina Colella (Presidente del comitato Regionale FIV) entra nella giunta regionale Coni Calabria

16 Marzo 2021 10:46

Eletta nella Giunta regionale CONI della Calabria la Prof. Valentina Colella, Presidente del comitato Regionale FIV

Valentina Colella, Presidente della Federazione Vela della Calabria è stata eletta nell’ultima tornata elettorale nel Consiglio Regionale CONI, conseguendo una votazione plebiscitaria con 52 voti su 55 aventi diritto al voto.

“Sono soddisfatta del risultato conseguito anche nelle modalità in cui è avvenuto. Ciò mi consente di rafforzare l’impegno, che oggi spendo per la Federazione Vela nella nostra Regione, e che potrò allargare a tutto il movimento sportivo per l’affermazione dello Sport come veicolo di benessere e di promozione sociale. Ciò in un momento particolare di emergenza sanitaria che ha compromesso lo sviluppo delle società sportive ma che deve divenire una occasione di rilancio. Lo Sport è una componente essenziale del vivere sociale e deve essere sostenuto in tutti gli ambiti e in tutte le sue applicazioni. Lo faremo con la squadra vincente del Presidente Condipodero”.