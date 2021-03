La presidente del CAL, Bianca Zupi, eletta nella giunta del Coni Calabria: è la prima volta per la Fisi

16 Marzo 2021 10:40

Per la prima volta, la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) entra nella dirigenza del Coni in Calabria: la presidente del CAL, Bianca Zupi, eletta nella giunta

Con 49 voti su 55 votanti l’avv. Bianca Zupi, presidente del comitato FISI Calabro Lucano, è stata eletta nella Giunta del comitato regionale CONI della Calabria in rappresentanza degli atleti. L’assemblea elettiva, svoltasi sabato 13 marzo presso la Scuola regionale dello Sport, ha definito i nomi dei componenti della Giunta per il quadriennio olimpico 2021-2014. È la prima volta che la FISI entra nella dirigenza del Coni in Calabria. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal Consiglio del CAL e dai presidenti delle associazioni affiliate alla Federazione degli Sport Invernali che l’avv. Zupi guida dal 2016.