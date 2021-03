Porto di Gioia Tauro: inaugurata la nuova viabilità portuale, le FOTO

30 Marzo 2021 11:46

Porto di Gioia Tauro: inaugurata la nuova viabilità portuale, al solo fine di dare avvio alla relativa operatività

In adesione alle linee guida di contenimento della diffusione del Covid-19, questa mattina, in una cerimonia strettamente riservata al personale dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, è stata inaugurata la nuova viabilità portuale, al solo fine di dare avvio alla relativa operatività. Con un investimento di circa 11 milioni di euro, l’infrastruttura è stata realizzata per rendere agevole la viabilità interna all’area portuale e garantire in sicurezza la separazione tra la mobilità su gomma e quella su ferro. A tale proposito, per rendere autonome la aste ferroviarie dall’attraversamento viario, è stato costruito un cavalca ferrovia con una campata centrale di circa 20 metri d’altezza, costituita da due archi a spinta, collegati in sommità da un sistema di controvento di alto profilo architettonico. In piena sintonia con le normative di sostenibilità ambientale, l’opera è stata realizzata in acciaio inox, acciaio corten e lastre in vetro stratificato, materiali che permettono un’auto-protezione dagli agenti atmosferici, considerata la vicinanza al mare, al fine di non dover eseguire continue manutenzioni ordinarie. Nel contempo, la piattaforma stradale di circa sei chilometri (3 km lungo l’area retro portuale e altrettanti nella zona portuale di ponente) è stata organizzata in una carreggiata a due corsie, una per senso di marcia, con relative banchine di destra e sinistra.