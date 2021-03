Ponte sullo Stretto, la senatrice Tiziana Drago spinge per la realizzazione: tra poco discussione di profilo tecnico in diretta Facebook con autorevoli relatori

20 Marzo 2021 17:42

Si terrà oggi, sabato 20 marzo, a partire dalle 18, in diretta streaming sulla pagina ufficiale della senatrice Tiziana Drago di Fratelli d’Italia, un evento che ha come argomento “l’annosa questione” del Ponte sullo Stretto di Messina. Interverranno, tra gli altri, l’assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia Marco Falcone, la senatrice Silva Vono, la deputata Wanda Ferro, Fabio Brancaleoni, Sebastiano Rampello e Francesco Karrer. “L’infrastruttura – afferma Drago – che potrebbe essere un volano per il rilancio economico, culturale e demografico non solo del Sud Italia, verrà analizzata, sotto il profilo tecnico della fattibilità e della sostenibilità ambientale, dagli autorevoli relatori e, sotto il profilo politico, dagli esponenti istituzionali coinvolti. Occorre comprendere quanto effettivamente sia praticabile l’inserimento del Ponte sullo Stretto nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in atto di elaborazione da parte del governo”, conclude la senatrice.