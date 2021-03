3 Marzo 2021 12:52

Ponte sullo Stretto, Siracusano a Giovannini: “a che punto sono i lavori della Commissione ministeriale? Siamo certi che il ministro delle Infrastrutture saprà darci una risposta rapida e risolutiva”

“Nel mese di settembre 2020, l’ormai ex ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, aveva istituito una Commissione per individuare il mezzo migliore attraverso cui collegare la Sicilia alla Calabria. Il collegamento è un tassello significativo non solo per le due regioni del Mezzogiorno, ma per l’intero Paese. Per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina esiste già un progetto definitivo, cantierabile, in grado di mobilitare un quantitativo enorme di risorse, e di creare migliaia di posti di lavoro. Il Ponte permetterebbe, inoltre, di intercettare il traffico merci che, dal canale di Suez, oggi si dirige verso Gibilterra per puntare sui porti del Nord Europa, e sarebbe fondamentale per rilanciare il turismo. Tuttavia, i lavori della Commissione sembrano procedere a rilento, in attesa dell’acquisizione dello studio trasportistico, della valutazione economica e della valutazione ingegneristica. Di recente il neo ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha dichiarato di ‘aspettare gli esiti della valutazione da parte della Commissione’ prima di pronunciarsi rispetto all’’attraversamento stabile dello Stretto di Messina’. Ma a questo punto vorremmo avere una tempistica precisa. Per questo ho presentato – insieme alle colleghe siciliane Stefania Prestigiacomo e Giusi Bartolozzi, e al capogruppo azzurro alla Camera, Roberto Occhiuto – un’interpellanza urgente che chiede informazioni relative allo stato dei lavori della task force ministeriale e le necessarie iniziative di competenza del ministro Giovannini per indicare il termine entro cui i lavori di questa Commissione andranno conclusi, anche alla luce delle prossime e urgenti decisioni relative ai progetti legati al Recovery Plan. Siamo certi che il ministro delle Infrastrutture saprà darci una risposta rapida e risolutiva”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.