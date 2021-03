Ponte sullo Stretto, Ferrara (Unindustria Calabria): “è volano di sviluppo e avrebbe ricadute economiche enormi”

30 Marzo 2021 15:30

Ponte sullo Stretto, le parole del presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara

“Il Ponte sullo Stretto di Messina sarebbe un forte volano di sviluppo, avrebbe ricadute economiche enormi. Insieme ai nostri ‘cugini’ siciliani abbiamo calcolato 100mila posti di lavoro all’anno per il periodo di costruzione e 6 miliardi di euro di opere collegate“. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, sulla possibilità che si arrivi al via libera per la costruzione del Ponte sullo Stretto dopo il parere della commissione Trasporti della Camera sul Pnrr, in cui compare il riferimento al Ponte.