Ponte sullo Stretto di Messina, deputato Bucalo aderisce all’intergruppo parlamentare: “politica italiana miope ed egoista, l’unico Paese a non voler realizzare collegamenti importanti”

20 Marzo 2021 11:59

“Auspico che questa nuova e ampia unità’ d’intenti, porti davvero alla posa della prima pietra per la realizzazione del Ponte sullo Stretto”: così in una nota il deputato Bucalo

“Convintamente ho aderito all’Intergruppo parlamentare ‘Ponte sullo Stretto – rilancio e sviluppo italiano che parte dal Sud’. Una grande opera è naturale che coinvolga tutti coloro che sperano e puntano ad una Nazione moderna ed efficiente. Fratelli d’Italia è sempre stata favorevole e ha più volte presentato iniziative parlamentari per il collegamento stabile tra le due sponde dello Stretto. L’infrastruttura è strategica e non solo per il Sud: commercio, turismo, trasporti… utilità’ e benefici, sarebbero infiniti. Purtroppo, causa una politica miope ed egoista, ad oggi, restiamo l’unico Paese al Mondo dove non si è riusciti a realizzare un collegamento con il continente. La Sicilia è isolata per meno di 2 miglia marine! Auspico che questa nuova e ampia unità’ d’intenti, porti davvero alla posa della prima pietra”. Così’ il deputato di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo, componente della commissione Lavoro.