Ponte sullo Stretto, Galluzzo: “la politica nazionale a locale faccia fronte comune per ottenere un’opera fondamentale”

17 Marzo 2021 22:06

Galluzzo esulta per la costituzione nel Parlamento nazionale del nuovo intergruppo ‘Ponte sullo Stretto. Rilancio e sviluppo italiano che parte dal Sud’

“Accogliamo con soddisfazione la costituzione nel Parlamento nazionale del nuovo intergruppo ‘Ponte sullo Stretto. Rilancio e sviluppo italiano che parte dal Sud’”. Lo afferma il deputato regionale di DiventeràBellissima, Pino Galluzzo, aggiungendo: “Già dall’inizio di questa legislatura presiedo all’Ars l’intergruppo “Continuità territoriale, Ponte e Insfrastrutture, che appunto ha tra le priorità quella di fare da stimolo alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opera fondamentale per lo sviluppo della Sicilia e per la quale la mobilitazione politica deve essere compatta, trasversale e convinta. L’auspicio, pertanto, è che l’unione faccia la forza, qui all’Ars come al Parlamento nazionale, affinché si ottenga un risultato inseguito da decenni. Ora come non mai è il momento giusto, c’è la possibilità concreta che l’opera sia finanziata tramite il “Recovery Fund” e pertanto sarebbe assurdo farsi scappare questa irripetibile occasione”.