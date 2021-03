Polizia Metropolitana, intensificati i controlli sulla strada intercomunale Nizza-Fiumedinisi

25 Marzo 2021 13:08

La Polizia Metropolitana , in forza del protocollo d’intesa siglato con i Comuni di Fiumedinisi e di Nizza di Sicilia che prevede “Attività di sorveglianza a supporto della Polizia locale, lungo la strada intercomunale Fiumedinisi-Nizza di Sicilia”, ha intensificato nei giorni scorsi le attività di polizia stradale, di controllo e tutela del territorio con azioni mirate alla individuazione e repressione di comportamenti incivili, in particolare allo smaltimento illecito di rifiuti. In tale contesto, la Sezione orientale della Polizia Metropolitana, coordinata dal Comandante Antonio Triolo, grazie anche al sistema di videosorveglianza installato su tutta l’arteria intercomunale, ha individuato e sanzionato alcuni automobilisti che hanno abbandonato rifiuti domestici lungo il margine della strada.