22 Marzo 2021 21:11

Politiche sociali, pubblicato l’avviso per i servizi da erogare nell’ambito di Caulonia. Belcastro: “strumento a misura dei bisogni dei cittadini”

“L’Ambito Territoriale Sociale – Caulonia Comune capofila -, dopo aver avviato in sede di Assemblea dei Sindaci l’iter per la redazione del piano di zona 2020-2022, oggi pubblica l’avviso per la costituzione dei tavoli tematici (disabilità e non autosufficienza, anziani, famiglie e minori, contrasto alla povertà e inclusione sociale, salute mentale e dipendenze) per individuare le priorità, gli interventi ed i servizi da erogare ai cittadini dell’Ambito”. E’ quanto scrive in una nota Caterina Belcastro, Sindaco del Comune di Caulonia, Capofila Ambito Territoriale Sociale. “Questo percorso è in continuità con il lavoro già realizzato, che nel 2018, unitamente al terzo settore e alle organizzazioni sindacali, ha visto l’elaborazione di uno dei primi piani di zona della Regione Calabria, sottoscritto con Accordo di Programma da ASP e Città Metropolitana di Reggio Calabria. Gli interventi normativi regionali, successivi al 2018, impongono un adeguamento del piano precedente in conformità con le linee guida e con il piano sociale regionale approvato nel dicembre 2020. L’esperienza acquisita durante la redazione del piano di zona 2018-2020, ci ha consentito di comprendere appieno l’importanza di programmare le politiche sociali del territorio attraverso uno strumento che sia il più partecipato possibile ed a misura dei bisogni reali dei nostri cittadini. Per tale ragione, per elaborare il nuovo piano di zona abbiamo bisogno di tutte le espressioni della società civile, istituzioni scolastiche, terzo settore, organizzazioni sindacali e di tutti coloro i quali abbiano interesse a dare un contributo nella lettura dei bisogni e nella individuazione delle esigenze delle nostre comunità. A tal fine comunichiamo che sul sito istituzionale del Comune di Caulonia, Ente capofila dell’Ambito, è reperibile l’avviso per la partecipazione ai tavoli tematici con relativo disciplinare e modello di domanda da far pervenire entro il 29 marzo p.v. alla PEC ambitoterritorialesocialecaulonia@asmepec.it”, conclude la nota.