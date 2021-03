Pmi Card, Cipolla: “Messina tra i pochi comuni a erogare 3mila euro a imprese”

18 Marzo 2021 18:31

Cipolla: “Messina è uno dei pochissimi comuni d’Italia, se non l’unico, a prevedere 3mila euro a fondo perduto per le imprese in difficoltà”

“Messina è uno dei pochissimi comuni d’Italia, se non l’unico, a prevedere 3mila euro a fondo perduto per le imprese in difficoltà”. Ciccio Cipolla commenta così l’istituzione della Pmi Card da parte di palazzo Zanca, per far fronte al perdurare della crisi economica generata dalla pandemia di Covid-19. Il consigliere comunale del gruppo misto ha messo a disposizione della giunta municipale la propria professionalità per contribuire alla causa: “Ho collaborato con il vicesindaco, Carlotta Previti, in qualità anche di dottore commercialista, per dare qualche suggerimento. È stato un lavoro faticoso, anche perché coordinare gli uffici non è stato semplice. Non si nascondono le difficoltà che una misura del genere comporta ma si è arrivato all’obiettivo che l’amministrazione si era prefissata.