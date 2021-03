Pisa-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: Baroni fa la rivoluzione!

6 Marzo 2021 12:49

Serie B: diretta Pisa-Reggina, match valido per la 27ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Da una toscana all’altra, ma con la speranza che l’esito di gara sia diverso. La Reggina vuole riprendere la corsa (dopo essersi fermata in casa con l’Empoli) che l’aveva portata a conquistare sette risultati utili consecutivi. Lo dovrà fare però in casa di un ostico Pisa, che tra le mura amiche non perde da 11 turni.

Segui in diretta Reggina-Empoli su StrettoWeb

12.50 – Poco più di un’ora al fischio d’inizio: diramate le formazioni ufficiali.

Reggina-Empoli: le formazioni ufficiali

Mister Baroni fa la rivoluzione! Attacco quasi nuovo di zecca, ad eccezione dell’intoccabile Folorunsho. Ci sono Bellomo e Micovschi sugli esterni con Okwonkwo punta. Fuori Crisetig, Cionek e ritorno di Lakicevic e Di Chiara.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, Caracciolo, Belli; Quaini, Gucher, Marin; Mazzitelli; Palombi, Marconi. A disposizione: Perilli, Birindelli, Pisano, Siega, Mastinu, Masetti, De Vitis, Beghetto, Marsura. Allenatore: D’Angelo.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Bianchi; Bellomo, Folournsho, Micovschi; Orji. A disposizione: Plizzari, Cionek, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Chierico, Crisetig, Rivas, Situm, Denis, Montalto, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Vito Mastrodonato di Molfetta e Oreste Muto di Torre Annunziata). IV ufficiale: Federico Dionisi de L’Aquila.