Pisa-Reggina 0-0 LIVE, la gara resta in equilibrio

6 Marzo 2021 15:01

Serie B: diretta Pisa-Reggina, match valido per la 27ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Da una toscana all’altra, ma con la speranza che l’esito di gara sia diverso. La Reggina vuole riprendere la corsa (dopo essersi fermata in casa con l’Empoli) che l’aveva portata a conquistare sette risultati utili consecutivi. Lo dovrà fare però in casa di un ostico Pisa, che tra le mura amiche non perde da 11 turni.

Segui in diretta Reggina-Empoli su StrettoWeb

62′ – Bellomo ci prova dal limite dopo respinta della difesa su angolo, pallone alle stelle.

60′ – Rivas si mette a destra e Bellomo si sposta a sinistra.

58′ – Doppio cambio per la Reggina: dentro Rivas e Crisetig per Micovschi e Crimi.

54′ – In questo inizio di ripresa la partita è molto più spezzettata. Tanti contatti e tanti fischi dell’arbitro.

47′ – Gucher ci prova da fuori, sfiorato l’incrocio.

46′ – INIZIA LA RIPRESA! Si riparte dallo 0-0.

45′ – FINE PRIMO TEMPO: corsa e intensità da entrambe le parti, ma le occasioni più importanti sono della Reggina, che fallisce clamorosamente con Okwonkwo e Bellomo.

44′ – Ennesimo contropiede fallito, con Okwonkwo che sbaglia l’appoggio a Folorunsho, che si involava tutto solo.

35′ – Altro contropiede fallito da Okwonwko, che non aspetta l’arrivo di Folorunsho ma conclude in porta: tiro telefonato e preda del portiere.

32′ – Ci prova Bianchi da fuori, il pallone si alza soltanto all’ultimo.

30′ – Meno occasioni in questa fase, ma sempre tanta corsa e intensità. Gli attaccanti si muovono tantissimo, sia da una parte che dall’altra.

22′ – Seconda clamorosa occasione fallita dalla Reggina! Bellomo sbaglia più di un rigore in movimento, praticamente a un metro! Ottimo il servizio di Okwonwko, ma il barese fallisce.

17′ – Partita frizzante, vivace, fatta di tanta corsa e intensità.

10′ – Ora è la Reggina a rendersi pericolosa con frequenza: Bellomo sfiora il gol. Il Pisa attacca a pieno organico ma concede molto in fase difensiva. I due atteggiamenti sono molto aggressivi, con i baricentri altissimi.

6′ – La prima clamorosa occasione è per la Reggina, ma Okwonwko spreca. Servito in profondità, si defila troppo ed effettua una cosa a metà tra tiro e cross, che finisce fuori. Gli amaranto in questi primi minuti provano a sfruttare le ripartenze e la profondità del 9 scuola Bologna

3′ – Il Pisa è partito fortissimo. Grande pressing e palleggio rapido, Reggina attendista.

1′ – PISA-REGGINA E’ APPENA COMINCIATA: fischio d’inizio dell’arbitro!

Reggina-Empoli: le formazioni ufficiali

Mister Baroni fa la rivoluzione! Attacco quasi nuovo di zecca, ad eccezione dell’intoccabile Folorunsho. Ci sono Bellomo e Micovschi sugli esterni con Okwonkwo punta. Fuori Crisetig, Cionek e ritorno di Lakicevic e Di Chiara.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, Caracciolo, Belli; Quaini, Gucher, Marin; Mazzitelli; Palombi, Marconi. A disposizione: Perilli, Birindelli, Pisano, Siega, Mastinu, Masetti, De Vitis, Beghetto, Marsura. Allenatore: D’Angelo.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Bianchi; Bellomo, Folournsho, Micovschi; Orji. A disposizione: Plizzari, Cionek, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Chierico, Crisetig, Rivas, Situm, Denis, Montalto, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Vito Mastrodonato di Molfetta e Oreste Muto di Torre Annunziata). IV ufficiale: Federico Dionisi de L’Aquila.