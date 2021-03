Pisa-Reggina, l’allenatore nerazzurro D’Angelo: “Amaranto in forma, la loro sconfitta con l’Empoli non significa nulla”

5 Marzo 2021 17:44

Le parole del tecnico nerazzurro Luca D’Angelo alla vigilia della sfida tra Pisa e Reggina in programma domani alle ore 14

Cerca di non minimizzare l’allenatore del Pisa Luca D’Angelo in riferimento alla sconfitta interna di martedì della Reggina. Domani i nerazzurri, provenienti dal successo di Ascoli, ospitano gli amaranto. L’allenatore dei toscani teme gli avversari, che al netto dello stop del Granillo contro l’Empoli restano tra le squadre che hanno ottenuto più punti a partire dal girone di ritorno.

“Arriviamo a questa partita – dice D’Angelo nella conferenza stampa della vigilia della sfida – dopo una bellissima vittoria e vogliamo dare la giusta continuità ai nostri risultati ma sappiamo bene che non sarà facile perché la Reggina è una squadra in forma e dispone di buonissimi giocatori: nell’ultimo turno è arrivata per loro una sconfitta con l’Empoli ma questo non significa nulla. Si tratta per noi di una partita dalla notevole valenza, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo bisogno di fare qualche risultato pieno in casa ma non dobbiamo commettere l’errore di andare all’arrembaggio. Avremo bisogno del giusto equilibrio in tutti i reparti. La squadra sta bene ed è pronta ad affrontare al meglio questa partita”.