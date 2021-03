Pisa-Reggina, i convocati di Baroni: fuori Menez, Edera c’è

5 Marzo 2021 15:33

Pisa-Reggina, la lista ufficiale dei convocati scelta dal tecnico amaranto Marco Baroni per il match di domani in terra toscana

Che l’Empoli rappresenti solo un incidente di percorso. Questo l’obiettivo in casa Reggina alla vigilia del match di Pisa, altro difficile avversario da affrontare dopo aver interrotto la striscia di risultati utili consecutivi. Mister Baroni non vuol far perdere la concentrazione ai suoi, che dovranno uscire dal terribile mese di marzo con più punti possibili e con una situazione di classifica che tenga alla larga il quintultimo posto.

Per la sfida di domani il tecnico amaranto ha convocato 25 calciatori. Non c’è Menez, come già annunciato dal tecnico in conferenza stampa, ma risulta invece disponibile Edera nonostante qualche problemino dell’ultim’ora. Fuori ancora Faty e Kinsgsley. Di seguito la lista ufficiale dei convocati.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Micovschi, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Montalto, Orji, Petrelli