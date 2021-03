Pisa-Reggina, Baroni: “Menez è out, Edera da valutare. Salvezza? Non sotto i 45 punti”

5 Marzo 2021 13:05

Il tecnico amaranto Marco Baroni è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia del match di domani tra Pisa e Reggina

Terza gara in una settimana per la Reggina, che si vuole rilanciare nel difficile campo di Pisa dopo aver interrotto la striscia di 7 risultati utili consecutivi con la sconfitta di martedì al Granillo contro la capolista Empoli. Del match in terra toscana ha parlato, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico amaranto Marco Baroni. Queste le sue parole nell’incontro con i giornalisti.

TRA EMPOLI E PISA – “Sono stati giorni importanti per recuperare qualcosa. Abbiamo fatto un’analisi attenta sulla gara e su quello che dovremo fare. Affrontiamo un Pisa in salute, che corre molto. Serve un piglio di squadra, una prestazione di livello. Loro col 4-3-1-2, che spesso ci ha messo in difficoltà? Non è una questione di moduli, dipende da ciò che fai sul campo. Se non si ha l’attenzione, si rischia. L’Empoli effettua in media 400 passaggi a partita, noi martedì abbiamo fatto gli stessi passaggi e gli stessi falli loro. Non dovevamo, non siamo questi e non è la nostra partita. Il primo gol subito è sintomatico per i tanti errori. Ma ora l’obiettivo è riprendere il filo”.

LA MEDIA SALVEZZA – “È difficile fare previsioni, ma le ultime sette partite si potrà fare qualche calcolo in più. Secondo me non sotto i 45 punti. E’ un campionato complicato, sono tutte attrezzate e non ci sono partite scontate. Dobbiamo essere bravi a non guardare gli altri, ma continuare a incrementare la prestazione di squadra e individuale”.

INDISPONIBILI E TURNOVER – “Mancheranno Faty e Kingsley, che rientra la prossima settimana. A loro si è aggiunto Menez, che lasceremo a casa precauzionalmente per un problemino avuto ieri, mentre dovremo valutare Edera. Farò comunque qualche cambio, a prescindere dagli infortuni. Ho visto qualcuno che ha dato tanto di recente, anche perché lunedì abbiamo corso tanto, seppur male. E’ la terza partita della settimana e qualcuno merita anche di avere qualche chance in più”.