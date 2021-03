Personaggi storici messinesi, l’abate Eutichio Ajello e il servizio alla corte del Re: il contributo alla cultura europea e il manoscritto conservato al Museo del Prado

6 Marzo 2021 14:13

Prosegue il viaggio di StrettoWeb alla scoperta dei personaggi storici messinesi: la storia dell’abate Eutichio Ajello e il contributo alla cultura europea

Parte da Messina la storia di un personaggio di grande cultura a livello europeo, le cui notizie sono però scarse, frammentarie e alcune anche poco certe. Nasce infatti nella città peloritana (nel 1711) Eutichio Ajello (per intero Eutichio Ajello y Lascaris), abate italiano. Si forma, da giovane, a Barcellona Pozzo di Gotto, nel monastero di Santa Maria di Gala dell’Ordine basiliano, prima di spiccare il volo fuori dall’Italia e ritornarvi soltanto gli ultimi anni della sua vita, prima della morte avvenuta nel 1793.

La carriera e la biografia

Pur essendo nato e cresciuto in Italia, l’apporto sostanziale che questo personaggio ha dato alla cultura è avvenuto fuori dai confini nazionali. Definito una persona eclettica, in grado di distinguersi in varie discipline (religioso, studioso delle arti e delle scienze, bibliotecario e antiquario, filosofo, teologo), è tra Francia, Spagna, Germania, Inghilterra e Paesi Bassi che riesce a lasciare il segno, non prima di diventare diacono presso il monastero di San Michele in Sant’Angelo e successivamente abate del monastero del Santissimo Salvatore di Messina.

In giro per l’Europa, come detto, si “forma”. Conosce (e si fa conoscere) i futuri protagonisti della rivoluzione a Parigi, dove insegna filosofia e teologia (alla Sorbona), ed entra in contatto anche con diversi intellettuali inglesi, motivo per cui viene scelto tra i membri dell’Accademia di Londra con il titolo di maestro.

La svolta, però, è in Spagna, dove si reca nel 1750 su invito di Isabella Farnese, moglie di Filippo V, al seguito della sposa di Stefano Reggio – principe di Jaci – ambasciatore partenopeo a Madrid. Qui rimane per una decina d’anni, dove diventa consigliere di Stato e lavora nel Museo del Palazzo Reale di San Ildefonso a La Granja, una cittadina nella provincia di Segovia, a nord di Madrid, servendo una delle più potenti regine dell’epoca e il figlio don Luigi Antonio, che lo nomina suo teologo e consultore di camera. Prima del ritorno in Italia, come ricompensa per il lavoro svolto, Isabella Farnese gli regala un pettorale e un anello di “zaffiri e diamanti in considerazione del lavoro svolto per la descrizione delle statue di questo Reale Palazzo“.

Le opere: dai contributi alla scienza al manoscritto conservato al Museo del Prado

Nell’ultima parte della sua vita, trascorsa in Italia (tra Napoli, dove fu eletto Generale dell’Ordine Basiliano, e la Sicilia) Eutichio Ajello si dedica alle opere: arte, scienza e manoscritti, di cui uno conservato al Museo del Prado. Questi lavori vengono pubblicati su pressione di amici e finanziati vendendo i gioielli preziosi che Isabella Farnese gli aveva regalato qualche anno prima. Si può citare in tal senso:

“Horologium Ecclesiasticarum Horarum Volumen“, opera filosofica dottrinale, “Analisi delle facoltà scientifiche e modo di studiarle” Tomo I “Analisi dell’uomo sopra i punti principali che allo stesso appartengono“, Tomo II “Analisi della storia arcana della natura“, Tomo III

Ma l’opera più importante è senza dubbio “El Cuaderno de Ajello y las Esculturas del Museo del Prado“, il manoscritto a cui l’uomo lavora durante i suoi 10 anni in Spagna. Questo grande catalogo fu poi esposto, nel 1998, in una mostra al Museo del Prado a lui dedicata. Mostra che fu definita, dallo stesso direttore del Museo Fernando Checa una “esposizione pequena, piccola, ma assolutamente squisita“. Il manoscritto non è altro che la raccolta di testi critici e pagine in cui si trovano 23 dissertazioni e 44 disegni di Juan Bernabé Palomino che illustrano le opere di scultura della galleria. Una parte di catalogo fu realizzata dall’abate negli archivi del Prado, una seconda – esattamente 224 pagine in “folio”, cioè più alta di 38 centimetri – scritta in italiano e ritrovata solo successivamente. Tanti studiosi hanno utilizzato e citato questo lavoro nelle biografie delle loro opere, a dimostrazione del grande lavoro culturale non solo dell’opera, ma anche del personaggio stesso.

Dell’uomo purtroppo non si conosce il volto. Non è stato tramandato alcun ritratto. Nel nuovo monastero dei basiliani ne esisteva uno, che però è stato perso durante la spoliazione della chiesa e del monastero avvenuta dopo il loro forzato abbandono a seguito della soppressione del 1865 degli ordini religiosi. Il ritratto era accompagnato dalla seguente descrizione: