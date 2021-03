Pd: Rosato, ‘parole Zingaretti? Sono quelle di chi conosce bene quel partito’

9 Marzo 2021 19:34

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Mi auguro che il Pd possa tornare ai suoi principi ispiratori, che ha perso da tempo (…) Le dimissioni di Zingaretti sono un fatto interno ad un altro partito e vanno valutati come tali. Certo le parole che ha usato sono dette da chi il Pd lo conosce bene, da chi ha visto muoversi le correnti per i posti in Consiglio dei ministri, non per le idee”. Così Ettore Rosato di Iv a SprayNews.it.

“Quello che è chiaro è che la crisi del Pd non è questione delle ultime settimane, ma affonda le sue radici nella decisione di appiattirsi sulla linea politica del movimento 5Stelle e nel definire Giuseppe Conte il leader della sinistra. Mi auguro per il Pd che a questo punto possa ritornare ai suoi principi ispiratori che da tempo ha perso per strada. Motivo per cui ce ne siamo andati”.

Ipotizzabile un ritorno? “La nostra casa ora è un’altra, è quella di chi crede nel riformismo e non ha paura del cambiamento, investe sul futuro senza avere sempre lo sguardo rivolto all’indietro. Comunque mi creda non è questo il tempo del risiko politico: i partiti si concentrino su come affrontare le emergenze, quella sanitaria, quella economica e quella educativa. Sono le uniche priorità nella testa degli italiani, devono esserlo anche per la politica, sicuramente lo sono per noi”.