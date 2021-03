Pd: Letta, ‘prossimo semestre quello che cambierà il partito’

27 Marzo 2021 20:13

Roma, 27 mar (Adnkronos) – Alla fine del percorso di consultazione dei Circoli ci sarà “una grande Assemblea sulla democrazia per dare risposte importanti e nuovo modelli di partito”. Lo ha detto Enrico Letta ai Circoli di Firenze.

Il vademecum, ha sottolineato il segretario dem, può essere un “test sull’intelligenza collettiva per un passaggio dal controllo all’ascolto, se riesce. Tutti i dati li processeremo con un gruppo di volontari, che non vede l’ora di mettersi al lavoro. Il prossimo semestre è quello che trasformerà il partito su partecipazione e democrazia”.