Pd: Letta, ‘da Circoli risposta impressionante, molti hanno pensato che tutto poteva finire’

27 Marzo 2021 19:20

Roma, 27 mar (Adnkronos) – Dalla consultazione dei Circoli Pd con il Vademecum lanciato all’Assemblea “I risultati sono impressionanti, si fanno dovunque assemblee e sono piene. A Roma 1700 persone in 50 assemblee, la metà. Non è poco, è molto. La risposta sembra straordinaria e sta sorprendendo tutti”. Lo ha detto Enrico Letta nell’incontro con i Circoli di Firenze.

“Perchè succede questo? Perche abbiamo toccato il fondo, molti hanno pensato che questa storia poteva finire. Io stesso ho lasciato una vita interessante per buttarmi su questa cosa perchè poteva finire tutto, se ho una possibilità di farlo, devo farlo”, ha detto il segretario dem.