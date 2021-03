Pd: Bonaccini, ‘io candidato a congresso? vedremo’**

9 Marzo 2021 21:59

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Mi candido al congresso? Non lo so. Io mi sono sempre messo a disposizione. Quando ci saranno le primarie vedremo, ma ora agli italiani non interessa gli italiani, interessano i vaccini”. Lo dice Stefano Bonaccini a Cartabianca su rai3.