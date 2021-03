Paura a Napoli, autobus sprofonda in una voragine: “Il manto stradale, rattoppato male, ha ceduto…” [FOTO]

8 Marzo 2021 11:10

Paura tra passeggeri e autisti, questa mattina, a Napoli: un autobus è sprofondato in una voragine, il manto stradale ha ceduto

Tanta paura questa mattina a Napoli. Un autobus dell’Anm, in servizio sulla linea 128, è infatti sprofondato in una voragine che si è aperta in via Aniello Falcone. A renderlo noto il sindacato Usb (Unione Sindacale di Base). “E’ successo proprio mentre stava per iniziare lo sciopero di 24 ore indetto dal nostro sindacato – le parole di Marco Sansone – Il manto stradale, rattoppato male, ha ceduto improvvisamente, tra il terrore dei passeggeri e dell’autista, il quale, in modo altamente professionale, ha mantenuto la calma ed ha messo in sicurezza coloro i quali erano a bordo, per poi chiamare i soccorsi. Solo per caso non c’è stato alcun ferito”.