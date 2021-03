2 Marzo 2021 09:54

Patrick Zaki dovrà restare ancora in carcere. L’ong per cui lavorava ha riferito che allo studente egiziano dell’Università di Bologna sono stati inflitti altri 45 giorni di custodia cautelare

Patrick Zaki resterà in carcere altri 45 giorni. A comunicarlo l’ong per cui lavoravalo studente egiziano dell’Università di Bologna. L’organizzazione per la difesa dei diritti umani Eipr, rivelando su Facebook con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto il risultato dell’udienza di ieri, cita gli avvocati di Patrick.