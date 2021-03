E’ di un pasticciere reggino la miglior colomba d’Italia: Sebastiano Caridi vince il concorso “Divina Colomba”

12 Marzo 2021 17:23

C’è sempre un po’ di Reggio Calabria quando si tratta di cibo: il pasticciere Sebastiano Caridi ha vinto il premio relativo alla miglior colomba d’Italia

Quando si tratta di cibo, non è difficile trovare un reggino. Si parla di tavolate? No, assolutamente. Si tratta di premi. In questo caso, quello della “Divina Colomba“, concorso – arrivato alla terza edizione – che si tiene ogni anno e in cui viene selezione il miglior dolce. A vincerlo, quest’anno, è Sebastiano Caridi (arrivato al primo posto nella categoria principale, quella di ‘Miglior colomba tradizionale‘), pastry chef del suo atelier del dolce di Faenza e reggino di nascita. Sebastiano è figlio dello storico pasticciere reggino Paolo Caridi ed è stato intervistato diversi anni fa dalla nostra redazione.