Pallavolo, Volley Reghion pronta al derby contro Akademia Sant’Anna. Ameri: “ultima chance Playoff, dobbiamo essere ciniche”

12 Marzo 2021 10:25

Volley Reghion pronta al derby contro Akademia Sant’Anna Messina: Alessia Ameri fa il punto della situazione alla vigilia della gara

Messa in archivio anche l’ultima gara contro Pallavolo Sicilia, è il momento di concentrarsi sulla prossima, che non è una sfida come tutte le altre. Infatti, sabato andrà in scena il derby di ritorno tra Volley Reghion e Akademia Sant’Anna Messina. Gara molto sentita da entrambe le compagini, nei precedenti dell’ultimo anno la formazione bianco blu ha vinto per ben tre volte. Sarà un match molto importante per le ragazze di Mister Monopoli, che, purtroppo, arrivano da un momento no di quattro sconfitte consecutive.

La Reghion, che cercherà in tutti i modi di interrompere una striscia negativa tanto pesante quanto fastidiosa, viene da una settimana di allenamenti intensi e mirati proprio alla preparazione dell’incontro che la vede contrapposta alle dirimpettaie siciliane. “Mi aspetto una partita molto difficile, diversa dall’andata, in quanto le nostre avversarie, dopo quello stop, hanno inanellato successi importanti e ciò ha creato sicurezze e serenità. Noi, invece, abbiamo avuto un percorso inverso, perché ci siamo spente strada facendo. Servirà concentrazione, lucidità e quel pizzico di cinismo che spesso ci mancano sui finali dei set. In aggiunta credo abbiamo necessità di crescere in tutti i fondamentali e sarà importante impostare un gioco differente dalle ultime gare in cui, come si è visto, abbiamo rimediato sconfitte amare ed evitabili a mio avviso” afferma Alessia Ameri.

“Non mi piace usare frasi di circostanza, pertanto dico che il sorriso, al momento, lo si potrà raggiungere solo se cominciamo a giocare da squadra e a ritrovare la strada della vittoria. Non c’è più tempo per rimorsi e rimpianti. Questa gara diventa l’ultima chance per poter sperare di agguantare una posizione utile per i playoff, diversamente ci dovremo accontentare di una mesta salvezza. Le vere campionesse non si accontentano mai“, aggiunge Ameri.

“La Reghion è stata l’unica società che è riuscita a convincermi a giocare in B1, cosa per me esclusa ad inizio stagione, ma che, anche a causa del virus, era diventata una possibilità per non fermarsi completamente. Ho trovato un ambiente accogliente e che mi ha dato la possibilità di potermi dividere con altri miei impegni. Sono grata quindi alla società e, soprattutto, al presidente perché non mi ha fatto mancare nulla. Vorrei riuscire a ricambiare la loro fiducia attraverso le vittorie sul campo ma, in quel caso, non dipenderà solo da me“, conclude Alessia Ameri.