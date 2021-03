Pallavolo, la Raffaele Lamezia sbanca Vibo: battuta Tonno Callipo 0-3

28 Marzo 2021 16:33

Volley, successo esterno della Raffaele Lamezia a Vibo: contro la Tonno Callipo finisce 0-3

La Raffaele Lamezia “suona la decima” (vittoria consecutiva) a Vibo. Decimo trionfo su dieci partite per la Raffaele Lamezia che nell’ultima giornata del mini campionato batte la Tonno Callipo. I gialloblu, dopo la convincente prova di domenica scorsa contro Letojanni, entrano in campo poco determinati e per poco non rischiano di perdere il primo set, vinto ai vantaggi per 30 a 28. Nel secondo e terzo set invece torna ad essere la Raffaele di sempre e per i tonnetti c’è poco da fare. 25-16 e 25-18 il risultato dei due parziali.

La Raffaele Lamezia che disputa un ottimo girone, brava ad imporre il suo gioco sia in casa che in trasferta. La squadra di mister Torchia ha stravinto quasi tutte le partite, giocando da grande squadra nei momenti di sofferenza. Ora si attende la decisione della Fipav per capire se, dopo le tre settimane di stop, si riprenderà con il secondo mini girone oppure direttamente coi playoff.

TONNO CALLIPO VV – RAFFAELE LAMEZIA 0-3 (28-30, 16-25, 18-25)

TONNO CALLIPO VV: Iurlaro, Cugliari, Carellario, Guarascio, Saragò, Spanò, Elia, Fioretti, Aiello, Ribecca, Laurendi, Facciolo, Vizzari. All. Agricola

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Davoli (L2), Leone, Citriniti, Rizzo, Porfida, Palmeri, Graziano, Butera, Lorusso, Strangis, Mancuso, Chirumbolo, Garofalo, Sacco (L), Paradiso. All. Torchia.

Ufficio stampa Raffaele Lamezia