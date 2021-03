Pallamano Crotone, altro rinvio e pausa lunga: contro l’Altamura non si giocherà sabato, la nuova data

24 Marzo 2021 16:02

Altro rinvio per la Pallamano Crotone, che non giocherà sabato contro l’Altamura: la nuova data

Ancora un rinvio. La partita che doveva giocarsi sabato prossimo al Palakrò è stata rinviata all’otto maggio. Pausa lunga per la Pallamano Crotone che purtroppo non ospiterà l’Altamura nella prima di ritorno come previsto inizialmente dal calendario. Dopo aver avuto tutte la rassicurazioni del caso, la Federazione ha infatti deciso posticipare alle fine del campionato le prime due giornate del girone di andata, questo per dare il tempo al Fasano di recuperare tutte le partite rinviate nelle settimane scorse. Quindi la prima e la seconda di andata diventeranno la penultime e l’ultima di campionato da giocare l’otto e il quindici maggio. La Pallamano Crotone inoltre è in attesa dell’ufficializzazione, sempre da parte della Federazione, della data del recupero della partita contro il Fasano ed ha dato la disponibilità per i giorni tre aprile oppure undici aprile. Se la partita sarà disputata l’undici aprile poi il campionato non avrà più soste e si giocherà ininterrottamente per oltre un mese.

Ufficio Stampa Pallamano Crotone