Pallacanestro Viola, rinnovata la sponsorship con ‘Villeggiante da Ciccino’: mangia con gusto e tifa neroarancio!

14 Marzo 2021 11:07

Pallacanestro Viola, rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con ‘Villeggiante da Ciccino’, storico locale di Reggio Calabria

‘’Villeggiante da Ciccino’’, storico locale di Reggio Calabria, è il locale in cui grazie alla passione e all’esperienza di Diego, troverai la vera cucina tipica calabrese, un connubio di piatti antichi arricchiti con un tocco di modernità. Il motto del ristorante ‘’Genuinità, Familiarità, Tradizione e Qualità’’ si sposa alla perfezione con i valori del progetto targato Pallacanestro Viola. Da Villeggianti potrete gustare piatti abbondanti e succulenti, mentre il personale, sempre pronto ad accogliervi col sorriso, vi servirà in maniera professionale e calorosa. La Pallacanestro Viola è lieta di aver rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con il noto locale reggino, un accordo all’insegna dell’identità territoriale e del buon gusto. Ristorante e pizzeria Villeggiante da Ciccino – Via Condera Mariannazzo 31, 89126, Reggio Calabria. Mangia con gusto e tifa Viola!