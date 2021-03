Pallacanestro Viola-Scandone Avellino LIVE: tutto pronto per la 16ª giornata di Serie B

24 Marzo 2021 17:45

Pallacanestro Viola-Scandone Avellino, il racconto della seconda gara della fase a orologio della Serie B: sfida fra due società storiche!

Mercoledì di grande basket a Reggio Calabria. Giorno di certo inusuale rispetto al classico appuntamento domenicale, ma un gradito turno infrasettimanale nel quale la Pallacanestro Viola torna a giocare fra le mura amiche del PalaCalafiore una sfida che con la Serie B c’entra davvero poco. Ospite del Palasport di Pentimele la Scandone Avellino, storica società del basket meridionale che fino a due stagioni fa militava in Serie A occupando posizioni di alta classifica, prima che alcuni problemi economici ne segnassero il destino e la retrocessione. Gara di importanza fondamentale per entrambe le compagini: in caso di vittoria i neroarancio aumenterebbero il gap sull’ultima in classifica e dunque sullo spot che assegna la retrocessione diretta; in caso di successo ospite, Avellino rilancerebbe le sue ambizioni in ottica Playout/salvezza. StrettoWeb seguirà la partita LIVE dal PalaCalafiore raccontando in diretta le azioni più belle ai suoi lettori.

Pallacanestro Viola-Scandone Avellino LIVE :

17:45 – Tutto pronto per la gara fra Pallacanestro Viola e Scandone Avellino, incontro valevole per la 16ª giornata di Serie B, seconda della cosiddetta fase a orologio. Gara di importanza fondamentale per i neroarancio che proveranno ad aumentare il gap dall’ultima in classifica che, ricordiamolo, è stata penalizzata di 6 punti.