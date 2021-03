Pallacanestro Viola, Clivia Profumi offre ai soci del Trust una tessera fidelity

17 Marzo 2021 12:54

Pallacanestro Viola, Clivia Profumi offre ai soci del Trust una speciale tessera fidelity dopo la partnership

La società neroarancio e l’azienda di cosmetica e di cura della persona annunciano un nuovo accordo non solo commerciale. La Pallacanestro Viola ha presentato a Reggio Calabria, in conferenza stampa trasmessa attraverso la propria pagina Facebook, il nuovo Top Sponsor: Clivia Profumi!

La conferenza si è svolta presso la sede della nota azienda reggina attraverso gli interventi dell’Amministratore Unico Nino Gullì, del Presidente della Viola Carmelo Laganà e di Maurizio Marino, responsabile marketing della società neroarancio. Clivia Profumi, eccellenza reggina, opera nella commercializzazione di prodotti per capelli, cosmesi e profumi per poi radicarsi in maniera capillare nel commercio al dettaglio su tutto il territorio reggino attraverso 11 punti vendita sparsi per tutto il territorio della provincia. I negozi dell’azienda sono caratterizzati dalla professionalità e dalla serietà nell’offrire un servizio qualitativamente ineccepibile alla propria clientela, con personale sempre pronto per fornire l’assistenza e i consigli necessari. Clivia Profumi, nell’ottica di contribuire alla valorizzazione del territorio di tutta la provincia reggina, ove è radicata, sostiene con convinzione il progetto della Pallacanestro Viola volto a riportare lo storico nome ai fasti che merita nel basket nazionale.

“Clivia Profumi è stata spinta nel siglare questo accordo dall’amore per Reggio e per il basket, collaborando al valente progetto sportivo e sociale della Viola – ha dichiarato l’Amministratore Unico dell’azienda Antonino Gullì – . Siamo orgogliosi del rapporto tra le due realtà perché il coinvolgimento diretto del cittadino e dello sportivo secondo il modello inglese è quanto di più sublime possa esserci in una comunità“.

“Esprimiamo – prosegue Gullì – gratitudine a tutto il team ed in particolare alla persona del Presidente Laganà per il suo impegno a favore della collettività. Sono un uomo di sport, e quando il responsabile marketing, Maurizio Marino, mi ha illustrato il progetto della società neroarancio, non ho avuto alcun dubbio nel sostenerlo, ancor più in un momento tanto difficile come quello che stiamo vivendo a causa del coronavirus. La pratica sportiva è un fattore di crescita e di socialità che tanto sta mancando a tutti e soprattutto fra i più giovani, che rischiano di pagare il prezzo più alto in termini sociali e psicologici di questa crisi pandemica. Auspico che presto si possa tornare a una nuova normalità dove lo sport possa ritrovare il proprio spazio anche in termini di spazi e strutture, a mio avviso fin qui troppo carenti. Dobbiamo avere forza e fiducia per ripartire con coraggio per il bene di tutta la città e di tutta la provincia di Reggio“.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente Laganà: “è un giorno importante per la Viola perché avere il sostegno di uno sponsor ambizioso e lungimirante come Clivia Profumi significa avere la certezza di poter programmare il futuro. Infatti insieme a Clivia Profumi abbiamo siglato un rapporto duraturo, un fatto tutt’altro che scontato in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo, e sappiamo di aver tanto da imparare da un’azienda che opera sul territorio da molti anni con passione e professionalità. L’accordo ci inorgoglisce, Clivia Profumi ha fatto del rapporto con il territorio il suo punto di forza e siamo certi che questo connubio valorizzerà il nostro progetto sportivo. Siamo fieri di avere sulla maglia un’eccellenza del territorio reggino che tanto amiamo e che la nostra squadra rappresenta“.

A seguito dell’importante accordo, Clivia Profumi offre ai soci del Trust una tessera fidelity. Per averla, i soci non devono fare altro che recarsi nei punti vendita dedicati.