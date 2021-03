Pallacanestro Viola-Avellino, coach Bolignano a StrettoWeb: “se vogliamo salvarci non ci devono tremare le gambe” [VIDEO]

24 Marzo 2021 21:38

Pallacanestro Viola, coach Bolignano sbotta dopo la sconfitta contro Avellino: l’analisi dell’allenatore neroarancio

“Non sono alibi, sono dati di fatto”. Coach Bolignano descrive così, ai microfoni di StrettoWeb, la pesante assenza di Yande Fall e le due partite ravvicinate giocate in 3 giorni dalla Pallacanestro Viola. Due elementi che senza dubbio hanno pesato parecchio sulla sconfitta di questa sera contro la Scandone Avellino, diretta concorrente per la zona salvezza, ma che non giustificano il ko. Coach Bolignano ci tiene a sottolinearlo. L’allenatore della compagine calabrese critica l’approccio iniziale alla gara dei suoi ragazzi che hanno praticamente regalato il primo tempo ad Avellino, lanciandosi in una disperata rimonta, poi gettata al vento nel finale. Il terzo inizio sbagliato dopo quelli contro Ruvo e Sant’Antimo. “Può essere pesato che avevamo davanti una partita importante, però lo sappiamo che dobbiamo salvarci e le partite dentro-fuori le dobbiamo vincere: non possiamo permetterci di arrivare con le gambe che tremano”.