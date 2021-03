Palermo, insegnante di 46 anni muore di trombosi: aveva fatto il vaccino AstraZeneca

28 Marzo 2021 13:15

Un’insegnate di 46 anni è morta di trombosi al Policlinico di Palermo: la donna aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca nei giorni scorsi

Nuova morte sospetta, a pochi giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca, in merito alla quale servirà indagare per stabilire o meno eventuali correlazioni. È accaduto a Palermo: Cinzia Pennino, insegnante dell’Istituto Don Bosco, è morta in seguito ad una trombosi. La donna, 46 anni, era ricoverata dallo scorso venerdì presso il reparto Rianimazione del Policlinico di Palermo. La struttura ospedaliera ha segnalato quanto accaduto alla magistratura e all’Aifa. Nei giorni scorsi, l’insegnante, si era sottoposta a vaccino anti-Covid con il farmaco sviluppato da AstraZeneca.