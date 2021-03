Palermo, che impresa! Vince lo storico derby a Catania con l’uomo in meno: la decide “l’immortale” Santana

3 Marzo 2021 22:25

E’ appena concluso il derby siciliano tra Catania e Palermo, posticipo del turno infrasettimanale del girone C di Serie C: impresa rosanero in inferiorità

La carta d’identità segna: 39 anni. Ha lasciato Palermo nel 2006, pochi mesi prima del ritorno in Serie A del Catania, perdendosi così lo storico derby siciliano tra i grandi del calcio. Ma questa sera, 15 anni dopo, Mario Santana si rifà e firma un’autentica impresa dei rosanero, i quali sbancano il Massimino nonostante l’inferiorità numerica dal 37′ per l’espulsione a Marconi. Certo, un derby in Serie C senza tifosi non potrà avere mai lo stesso fascino di quelli belli e passionali in Serie A, ma Catania-Palermo è sempre Catania-Palermo. Con questo successo, gli ospiti agganciano la Casertana a 36 e accorciano proprio sugli etnei (fermi a 40). Di seguito il programma di giornata con tutti i risultati, la classifica, la marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE C GIRONE C

MARTEDI’ 2 MARZO

ore 15:00

Potenza-Turris 2-1

MERCOLEDI’ 3 MARZO

ore 15:00

Casertana-Virtus Francavilla 4-0

Foggia-Vibonese 0-0

Paganese-Viterbese 1-1

ore 17:30

Catanzaro-Avellino 0-1

Juve Stabia-Bari 0-2

ore 20:30

Catania-Palermo 0-1

Monopoli-Bisceglie 1-1

POSTICIPATA

Ternana-Cavese

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 62 AVELLINO 53 BARI 52 CATANZARO 44 CATANIA 40 TERAMO 38 JUVE STABIA 37 FOGGIA 37 CASERTANA 36 PALERMO 36 VITERBESE 33 TURRIS 31 VIRTUS FRANCAVILLA 30 MONOPOLI 31 VIBONESE 25 PAGANESE 24 POTENZA 24 BISCEGLIE 21 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)