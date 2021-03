Al via l’iniziativa “Organic Talks: l’Agricoltura Biologica ai tempi del Coronavirus”

17 Marzo 2021 13:13

ICEA presenta l’iniziativa “Organic Talks: l’Agricoltura Biologica ai tempi del Coronavirus”, un ciclo di webinar nei quali le aziende biologiche si confronteranno su idee e progetti per il futuro

ICEA presenta l’iniziativa “Organic Talks: l’Agricoltura Biologica ai tempi del Coronavirus”, un ciclo di webinar nei quali le aziende biologiche si confronteranno su idee e progetti per il futuro. Durante la crisi pandemica, il comparto biologico ha dimostrato la sua forte resilienza, la capacità di adattarsi e resistere da un lato, ma anche di prevedere, evolvere e dunque prosperare. I numeri confermano un trend positivo per il settore, nonostante l’emergenza sanitaria, con una tendenza in crescita guidata da una scelta di vita sempre più sostenibile da parte dei consumatori. La pandemia ha comunque stravolto il mondo produttivo, il quale è chiamato ad uno sforzo e ad un impegno

straordinari per affrontare quella che si prospetta come una delle più consistenti imprese di ricostruzione mai immaginate. In questo contesto l’attenzione è concentrata principalmente sulla pandemia, ma c’è anche e soprattutto il bisogno di pensare al futuro. Sulla base di queste premesse, ICEA ha ideato l’iniziativa “Organic Talks”, articolata in 5 eventi online nel corso dei quali le aziende si confronteranno sugli aspetti più importanti da fronteggiare, definendo priorità, immaginando scenari, elaborando alternative, delineando nuovi percorsi per il futuro. Ad ogni evento parteciperanno quattro aziende, rappresentative delle realtà territoriali italiane e operanti in vari settori e filiere produttive. Il primo evento online si svolgerà attraverso la piattaforma GoToWebinar, venerdì 19 marzo 2021 alle ore 18.30. A questo primo appuntamento partecipano aziende ICEA delle regioni Abruzzo, Calabria, Sicilia e Trentino Alto Adige. Saranno inoltre presenti rappresentanti ICEA degli Uffici Territoriali, del Consiglio di Amministrazione e della Direzione. La serata sarà condotta dallo speaker Sebastiano Zanolli. Per accedere al webinar basta iscriversi accedendo al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8382898065630786063 (conclusa la registrazione, verrà inviata una e-mail di conferma con le credenziali di accesso al webinar). “Le idee sono necessarie oggi più che mai” – ha commentato il presidente ICEA Pietro Campus – “ per ridisegnare nuovi scenari e una nuova idea di valore”. “Siamo lieti di partecipare all’iniziativa Organic Talks e di portare la testimonianza della Calabria bio” ha dichiarato Mariano Serratore, Ufficio Direzione Generale ICEA e Responsabile dell’Ufficio Territoriale della Calabria – “la nostra regione esprime da sempre una forte valenza identitaria con il mondo dell’agricoltura biologica. L’evento sarà occasione di confronto per nuovi scenari e percorsi futuri”.