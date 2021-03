Si torna all’ora legale: questa notte lancette avanti di un’ora

27 Marzo 2021 14:00

Alle 02:00 di questa notte entrerà in vigore l’ora legale, lancette avanti di un’ora

Alle 02:00 del mattino di questa notte entrerà in vigore l’ora legale e per una notte dormiremo tutti un’ora in meno (dovremo spostare l’orario un’ora avanti). Sulla base delle 0re quando il Sole sorge e tramonta, con l’introduzione per legge dell’ora legale, è stato posto come obiettivo quello di ottenere un risparmio energetico in virtù del minore utilizzo dell’illuminazione elettrica in orari concomitanti con l’attività lavorativa di tantissime persone. L’ora legale durerà fino all’ultima domenica di ottobre.