Omofobia: Tinagli, ‘orrore per aggressione a Roma, impegno per ok legge Zan’

21 Marzo 2021 13:52

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Fanno orrore le terribili immagini di violenza omofobica che arrivano da Roma. Queste forme d’odio non possono avere cittadinanza in un Paese civile. Spero si possa rilanciare presto l’impegno per l’approvazione del #DDLZan contro l’omotransfobia”. Lo scrive la vicesegretaria del Pd, Irene Tinagli, su twitter.