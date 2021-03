Olimpiadi Debate 2021, conclusa per l’Euclide di Bova Marina la due giorni regionale

15 Marzo 2021 21:02

Conclusa con un bilancio positivo per l’Istituto di Istruzione Superiore Euclide di Bova Marina la terza edizione delle olimpiadi regionali di Debate tenute qualche giorno addietro in modalità a distanza. Nove in tutto gli Istituti partecipanti alla rassegna, provenienti da tutta la regione. A fare compagnia all’Istituto bovese anche l’Istituto “Fermi” di Bagnara Calabra, il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme, il Liceo Classico “Telesio” di Cosenza, il Liceo Classico-Artistico “Fiorentino” di Lamezia Terme, l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Emanuele II” di Catanzaro, il Liceo Scientifico “G.Berto” di Vibo Valentia, il Liceo di Scienze Umane/Linguistico “T.Gulli” di Reggio Calabria, il Liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme. Tra le novità più rilevanti di questa edizione, favorita anche dallo svolgimento a distanza, da sottolineare la presenza di una giuria composta da giurati provenienti da diverse regioni italiane. Otto in tutto i giudici (ben sette le donne) provenienti da diverse regioni italiane (Toscana, Lombardia, Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia).

A r appresentare i colori dell’Euclide sono stati nell’occasione Vittoria Altomonte, Niccolò Alessi e Vishav Jeet della classe IV C Liceo, guidati dalla Coach, Prof.ssa Margherita Festa. Soddisfazione per l’ennesima positiva esperienza viene espressa dal dirigente dell’Istituto, la Dott.ssa Carmen Lucisano che precisa: “i nostri ragazzi si sono potuti cimentare in una manifestazione che al di la del semplice risultato ha il pregio di portare avanti una metodologia, come il Debate, a cui teniamo particolarmente per il suo alto valore educativo. Simili iniziative regalano ai nostri alunni una importante occasione di interazione e socializzazione con i tanti pari età provenienti da tutta la regione, un bel segnale che da dell’Istituzione scolastica un’immagine di unitarietà in un momento difficile e particolare come quello che stiamo vivendo. Il percorso del Debate all’Euclide non si esaurisce però con l’appuntamento appena concluso. Già dal prossimo mese di aprile saremo infatti impegnati in una giornata di confronto da noi promossa, che ci vedrà interagire con l’Istituto “Nostro/Repaci” di Villa San Giovanni. Sarà quella – conclude il dirigente – un’ennesima importante occasione di confronto e scambio che vedrà protagonista la nostra scuola, occasione per i nostri ragazzi di mettere a frutto l’esperienza accumulata in questi tre anni di attività di Debate”.