Nino Beninati nominato nuovo coordinatore cittadino della Lega per Messina

25 Marzo 2021 11:29

Il coordinatore provinciale Antonio Catalfamo ha nominato il nuovo coordinatore cittadino per Messina, l’On. Nino Beninati

Nino Beninati, figura di spicco della politica messinese, è stato deputato regionale per 4 legislature sempre in Forza Italia (PDL). Nel suo ultimo mandato nella XV legislatura ha ricoperto l’incarico di Presidente della Commissione Sanità ed è stato Assessore ai Lavori pubblici. L’incarico di Assessore lo ha ricoperto più volte anche nelle precedenti legislature prima del suo ritiro volontario nel 2013. Il suo storico di consensi segna all’attivo 16.966 voti di preferenza. Ingegnere e membro attivo della società civile ha sempre fatto politica regionale e si è distinto, tra le sue azioni legislative, per la legge quadro sul turismo siciliano che porta la sua firma.

“Sono molto felice di consegnare la guida cittadina del partito a un uomo di esperienza e competenza come l’On. Beninati – ha commentato l’On. Catalfamo – una figura che a Messina si è già distinto lasciando un buon ricordo di sé grazie a una azione politica orientata sui fatti e sui risultati. Il gruppo messinese della Lega, grazie anche ai consiglieri guidati dal Prof. Bramanti è attivo e presente al servizio della città. Dalla battaglia per il Ponte alla legittimazione del rimborso del pedaggio del casello di Ponte Gallo, la Lega c’è e Messina lo sa. Auguri quindi al nuovo coordinatore”.