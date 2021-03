Nasce la piattaforma “Spadafora in vetrina”

31 Marzo 2021 21:39

Spadafora in vetrina è una nuova piattaforma web di e-commerce voluta dall‘amministrazione comunale

La pandemia di Covid-19 ha rivoluzionato la vita di tutti, modificando anche il comportamento d’acquisto dei consumatori. I siti di e-commerce, in particolare, in questo periodo di emergenza, hanno fatto registrare un significativo aumento delle vendite online. Durante il lockdown della primavera 2020, quando le persone erano costrette in casa, anche i più scettici, infatti, si sono affidati con continuità allo shopping online.

Spadafora in vetrina è una nuova piattaforma web di e-commerce, voluta dall‘amministrazione comunale, che rappresenta una vetrina gratuita a tutti i negozi della città che potranno proporre e vendere i propri prodotti ed ai cittadini ed utenti di effettuare gli acquisti direttamente via internet con possibilità di ritiro in negozio o di consegna all’indirizzo indicato, nonché una facilitazione agli acquisti per residenti e visitatori.

I commercianti hanno avuto ed hanno la possibilità di “aprire” il proprio e-commerce senza costi di creazione e lancio, gestire la consegna a domicilio in proprio (abbattendo tempi e costi), accedere ad un bacino di clienti consolidati e profilati, ai quali inviare offerte e promozioni direttamente. Uno strumento utile per fidelizzare i clienti nel tempo e, dopo la pandemia, per ripartire aumentando le visite nel punto vendita, con un occhio puntato verso il rilancio del territorio per la prossima stagione estiva.

Tra i vantaggi di avere un sito e-commerce spicca la possibilità di vendere 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un negozio fisico prevede un orario di apertura e chiusura e, in questi mesi di emergenza, diversi esercizi sono stati costretti ad abbassare le serrande in anticipo a causa delle misure anti Covid , pertanto, con un negozio on line, sarà possibile vendere i propri prodotti in qualsiasi orario, anche di notte e con il minimo sforzo, a differenza di un negozio fisico, e rappresenta un nuovo canale di sviluppo.

Con Spadafora in Vetrina, uno dei pochi market place interamente promosso da un Ente pubblico presenti nell’ambito della Regione Sicilia, si trova velocemente ciò che serve, vicino a dove ci si trova e, non ultimo, si sostengono le attività commerciali della propria città.

Al progetto hanno aderito quasi novanta attività commerciali e da oggi siamo operativi on line.

Abbiamo osato, siamo andati oltre, anche alle possibili critiche che ci perverranno, ma abbiamo cercato di essere lungimiranti e innovativi, promuovendo l’economia locale verso lo sviluppo di un territorio che non aspetta altro che riemergere.

Per questo il portale si correla ad una nuova piattaforma finalizzata alla promozione turistica di Spadafora, che ha come obiettivo la promozione e valorizzazione del territorio e far emergere la domanda turistica legata all’ambiente, alla sostenibilità, all’arte e alla cultura dei luoghi e delle tradizioni culinarie.

Una piattaforma che parte dal centro e accoglie in un unico sito le particolarità del territorio esaltandone le potenzialità ambientali e culturali.

Ristoratori, albergatori e operatori del settore, insieme in un portale turistico, per presentare il volto della Spadafora fattiva, creativa, che si organizza per dare ai turisti la possibilità di conoscere la città, di apprezzarne la storia, il fascino del suo centro storico, i suoi monumenti, la tranquillità del suo hinterland, il cibo sano e ricercato.

Spadafora è una cittadina da scoprire e frequentare.