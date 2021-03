1 Marzo 2021 17:19

Nasce anche a Rosarno Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia

Nasce anche a Rosarno Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Alla guida del partito ci saranno il presidente cittadino Francesco Pellicanò e Andrea Barbaro, quest’ultimo nominato anche responsabile provinciale del dipartimento “ambiente e agricoltura” della federazione di Reggio Calabria. Si parte con molta voglia di fare, con l’intenzione di creare un’organizzazione che mette al primo posto i giovani con le loro problematiche, tentando tramite una mirata attività politica svolta sul territorio di risolverle. Sentiti ringraziamenti vanno al Presidente provinciale Giovanni Puro e al commissario cittadino di Fratelli d’Italia Aurelio Timpani, con i quali si andrà ad instaurare una forte collaborazione, funzionale per il nostro sviluppo e necessaria per il territorio con l’intento far crescere il partito in tutta la nostra provincia.