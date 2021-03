Nasce a Palmi l’associazione di promozione sociale “virtus”

5 Marzo 2021 23:22

Un progetto di solidarietà a sostegno delle categorie più deboli, ed un programma di utilità sociale a supporto delle tematiche civiche maggiormente rilevanti

“La realizzazione del bene comune, inizia con l’azione comune.” È con questa premessa che nasce l’Associazione di Promozione Sociale “VIRTUS”, istituita sulla base del nuovo assetto normativo, introdotto con la riforma del Terzo Settore.

È evidente, come negli ultimi anni, il contributo civico, fornito dalla vasta categoria di enti non profit, nei confronti degli apparati più sensibili, abbia apportato significativi risultati in termini di utilità sociale e di solidarietà economica.

È su questi confortanti precedenti, e su nuove prospettive di concreti e comuni impegni, che i soci dell’Associazione di Promozione Sociale “VIRTUS”, si sono proposti di rendere validi contributi (civici, solidaristici e di utilità sociale), in favore della comunità, in generale, ed a sostegno delle fasce più deboli.

In particolare, l’associazione, come da statuto, si pone l’obiettivo di intervenire in ambito sociale e sanitario, nonché in attività culturali con finalità educativa; ed ancora, in iniziative di beneficenza, sostegno a distanza e cessione gratuita di alimenti. Queste, sono soltanto alcune delle attività, che l’associazione si propone di attuare.

L’Associazione “VIRTUS”, il cui direttivo è composto dal presidente, Avv. Albanese Michele Salvatore, e dai consiglieri, Dott. Macrì Gesuele e Avv. Cannizzaro Claudia, è nata nel maggio del 2020; tuttavia, a causa delle restrizioni adottate dal Governo, si è reso impossibile il tempestivo e concreto inizio delle attività sociali.

La denominazione “VIRTUS”, mutuata dal nome della Divinità Romana, che personifica il valore delle virtù, è un segno tangibile di come l’Associazione, in armonia con i principi della nostra Costituzione, intenda dare concreta attuazione alle più nobili virtù civili, per apportare un serio contributo e un valido sostegno alle comuni finalità solidaristiche.

Volendo riprendere le parole del filosofo Thoreau, “La bontà è l’unico investimento che non fallisce mai”.