Museo diocesano di Reggio Calabria: didattica online per Scuole, Parrocchie e Associazioni

9 Marzo 2021 09:30

Reggio Calabria: i Servizi educativi museali propongono alle Scuole Primaria e Secondaria I e II grado un’aggiornata offerta formativa a distanza e, anche nel caso di Gruppi e Associazioni, la possibilità di fruire di una visita virtuale al Museo diocesano

Il Museo diocesano di Reggio Calabria il 2 febbraio scorso ha riaperto al pubblico, garantendo in assoluta sicurezza la visita alle proprie collezioni d’arte sacra, nel rispetto delle disposizioni anti COVID. Data l’emergenza sanitaria in atto, i Servizi educativi museali propongono alle Scuole Primaria e Secondaria I e II grado un’aggiornata offerta formativa a distanza e, anche nel caso di Gruppi e Associazioni, la possibilità di fruire di una visita virtuale al Museo diocesano. Visite e attività didattiche sono proposte, a scelta: in presenza, per piccoli gruppi, secondo le disposizioni anti COVID, o in modalità sincrona a distanza, attraverso la piattaforma Meet di Google Suite o altre in uso presso le Scuole, disponendo a tal fine video e presentazioni in PPT da condividere con gli studenti. La proposta didattica “Tutto un altro Museo” che il Diocesano rivolge alle Scuole è differenziata per gradi e si ispira alla pedagogia della scoperta, dell’approfondimento e della condivisione delle osservazioni. Ai gruppi parrocchiali il Museo, in collaborazione con l’Ufficio catechistico diocesano, continua a offrire “Catechismo al Museo”, percorsi di arte e catechesi legati ai diversi momenti dell’Anno Liturgico, proponendo le opere d’arte sacra di Cattedrale e Museo diocesano come sussidio formativo e culturale essenziale per la comunità diocesana: in particolare, nel periodo di Quaresima “5 passi verso la Pasqua” e, in preparazione alla Prima Comunione “Incontro a Gesù”. In adempimento alle disposizioni governative, per accesso e permanenza all’interno del Museo è necessario osservare alcune regole comportamentali semplici, ma essenziali: numero di visite contingentato; igienizzazione delle mani e rilievo della temperatura all’ingresso; obbligo dell’uso di mascherine; distanza interpersonale di sicurezza. Il Museo diocesano ha modificato i propri orari di apertura: dal lunedì al giovedì h 9-13 e venerdì h 9-17. Per informazioni si contatti il n. 3387554386 o si scriva all’indirizzo info@museodiocesanoreggiocalabria.it.