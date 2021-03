Motta San Giovanni, il cordoglio del sindaco Verduci alla famiglia Fascina

23 Marzo 2021 14:32

Verduci: “esprimo a nome mio e di tutta la città di Motta San Giovanni il cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Fascina”

“Esprimo a nome mio e di tutta la città di Motta San Giovanni il cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Fascina. Leader nel mondo assicurativo, apprezzato professionista, ha saputo in breve tempo conquistare la comunità mottese con la sua disponibilità, il garbo, la capacità di essere amico di tutti. Negli anni, instancabile, ha fatto della gentilezza e della generosità le fondamenta del suo operare, trasformando quelli che si erano avvicinati a lui come semplici clienti in amici fidati che gli hanno voluto sempre bene, riconoscendogli doti umane non comuni”. E’ quanto scrive in una nota il sindaco Verduci.